Микаил Файе - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Микаил
|Фамилия
|Файе
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Микаил
|Фамилия
|Файе
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июля 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.11.2024
|Был в запасе
|Ренн
|0:2
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 11 тур
|03.11.2024
|46' - 90'
|Осер
|4:0
|Ренн
|Франция. Лига 1, 10 тур
|64'
|25.10.2024
|1' - 74'
|Ренн
|1:0
|Гавр
|Франция. Лига 1, 9 тур
|19.10.2024
|1' - 90'
|Брест
|1:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 8 тур