Павел Мисько - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Мисько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Павел
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Мисько
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2010
|85' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|10.04.2010
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:2
|Металлист (Харьков)