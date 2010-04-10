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    Павел Мисько - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Павел
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Мисько
    Команда Кривбасс
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1990 (33 года)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2010 85' -90' Заря (Луганск) 1:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    10.04.2010 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:2 Металлист (Харьков)
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