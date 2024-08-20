Лукас Качавенда - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Качавенда
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2003 (21 год)
|Рост
|174
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Качавенда
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 марта 2003 (21 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.11.2024
|87' - 90'
|Слован
|1:4
|Динамо
|Лига чемпионов, 4 тур
|90'
|01.11.2024
|46' - 90'
|Шибеник
|0:4
|Динамо
|Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
|49' 85'
|27.10.2024
|Был в запасе
|Динамо
|2:4
|Осиек
|Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
|23.10.2024
|88' - 90'
|Зальцбург
|0:2
|Динамо
|Лига чемпионов, 3 тур
|19.10.2024
|70' - 90'
|Истра 1961
|2:2
|Динамо
|Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2024
|87' -90'
|Слован (Братислава)
|1:4
|Динамо (Загреб)
|90'
|23.10.2024
|88' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|02.10.2024
|75' -90'
|Динамо (Загреб)
|2:2
|Монако (Монако)
|81'
|17.09.2024
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|9:2
|Динамо (Загреб)
|28.08.2024
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|20.08.2024
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|3:0
|Карабах (Агдам)