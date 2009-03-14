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    Руслан Романов - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Игоревич
    Фамилия Романов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1989 (34 года)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.03.2009 90' -90' Днепр (Днепр) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
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