Лоренцо Тосто - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Тосто
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лукка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2006 (18 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Тосто
|Команда
|Эмполи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лукка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 2006 (18 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.11.2024
|Был в запасе
|Эмполи
|1:0
|Комо
|Италия. Серия А, 11 тур
|30.10.2024
|Был в запасе
|Эмполи
|0:3
|Интер
|Италия. Серия А, 10 тур
|27.10.2024
|Был в запасе
|Парма
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 9 тур
|20.10.2024
|Был в запасе
|Эмполи
|0:1
|Наполи
|Италия. Серия А, 8 тур
|06.10.2024
|Был в запасе
|Лацио
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч