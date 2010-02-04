Гильерме - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Мильомем
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Императрис
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|73
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Мильомем
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Императрис
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2010
|62' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|06.02.2010
|46' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ЦСКА (Москва)
|04.02.2010
|1' -46'
|Эльфсборг (Бурос)
|2:3
|ЦСКА (Москва)
|38'