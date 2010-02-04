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    Гильерме - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Гильерме
    Фамилия Мильомем
    Команда Атлетико Минейро
    Состав Основной
    Родной город Императрис
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 октября 1988 (34 года)
    Рост 174
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2010 62' -90' Оденсе (Оденсе) 1:3 ЦСКА (Москва)
    06.02.2010 46' -90' Русенборг (Тронхейм) 1:4 ЦСКА (Москва)
    04.02.2010 1' -46' Эльфсборг (Бурос) 2:3 ЦСКА (Москва)
    38'
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