Егор Трифонов - статистика
#57 | Вратарь
|Имя
|Егор
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Трифонов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Егор
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Трифонов
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пермь
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 июня 2007 (17 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.10.2024
|Был в запасе
|Тюмень
|3:0
|Амкар-Пермь
|Россия. Кубок, 6 раунд