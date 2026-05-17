Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Кевин Фогт - статистика

Бохум
23 сентября 1991 (34), Виттен
#7 | Защитник
194 см | 85 кг
Германия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
10
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
1 : 2
17.05.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 1
09.05.2026
Ганновер-96
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Динамо Дрезден
2 : 0
18.04.2026
Бохум
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
46' - 90'
86'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Бохум
3 : 2
07.03.2026
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Бохум
1 : 1
20.02.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
1' - 60'
39'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Шальке-04
2 : 1
23.08.2025
Бохум
1' - 90'
25'
25'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
1' - 90'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
1' - 90'
Главные новости
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
1
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
2
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
5
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
10
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+