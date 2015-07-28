Дмитрий Коваленко - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимиович
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимиович
|Фамилия
|Коваленко
|Команда
|Биолог-Новокубанск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1982 (40 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|5'