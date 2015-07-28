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    Дмитрий Коваленко - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимиович
    Фамилия Коваленко
    Команда Биолог-Новокубанск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карелия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2015 1' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 3:2 Карелия (Петрозаводск)
    28.07.2015 1' -90' Москва (Москва) 4:2 Карелия (Петрозаводск)
    5'
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