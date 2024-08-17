Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Алиу Нджи - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Алиу
    Фамилия Нджи
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 2005 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.10.2024 65' - 90' Торино 1:0 Комо Италия. Серия А, 9 тур
    75'
    29.09.2024 Был в запасе Торино 2:3 Лацио Италия. Серия А, 6 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2024 65' -90' Торино (Турин) 1:0 Комо (Комо)
    75'
    29.09.2024 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Лацио (Рим)
    20.09.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Торино (Турин)
    15.09.2024 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Лечче (Лечче)
    30.08.2024 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:1 Торино (Турин)
    25.08.2024 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    17.08.2024 Был в запасе Милан (Милан) 2:2 Торино (Турин)
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 