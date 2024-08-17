Алиу Нджи - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Алиу
|Фамилия
|Нджи
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2005 (19 лет)
|Имя
|Алиу
|Фамилия
|Нджи
|Команда
|Торино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 2005 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.10.2024
|65' - 90'
|Торино
|1:0
|Комо
|Италия. Серия А, 9 тур
|75'
|29.09.2024
|Был в запасе
|Торино
|2:3
|Лацио
|Италия. Серия А, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2024
|65' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Комо (Комо)
|75'
|29.09.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Лацио (Рим)
|20.09.2024
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Торино (Турин)
|15.09.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|30.08.2024
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:1
|Торино (Турин)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|17.08.2024
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:2
|Торино (Турин)