Рамон Соса - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Соса
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Рамон
|Фамилия
|Соса
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 августа 1999 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.10.2024
|76' - 90'
|Лестер
|1:3
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 9 тур
|21.10.2024
|84' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 8 тур
|16.10.2024
|1' - 46'
|Парагвай
|2:1
|Венесуэла
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур
|11.10.2024
|67' - 90'
|Эквадор
|0:0
|Парагвай
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
|06.10.2024
|Был в запасе
|Челси
|1:1
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|28.09.2024
|75' - 90'
|Ноттингем Форест
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2024
|1' -69'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
(3:4)п
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|50'