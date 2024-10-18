Филиппо Мане - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Боруссия Д
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маджента
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Мане
|Команда
|Боруссия Д
|Состав
|Основной
|Родной город
|Маджента
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.10.2024
|Был в запасе
|Реал
|5:2
|Боруссия Д
|Лига чемпионов, 3 тур
|18.10.2024
|Был в запасе
|Боруссия Д
|2:1
|Санкт-Паули
|Германия. Бундеслига, 7 тур
|Команда
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|Дата
|Минуты
|Матч