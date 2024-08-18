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    Рабби Нзингула - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Рабби
    Фамилия Нзингула
    Команда Монпелье
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 ноября 2005 (18 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.10.2024 1' - 90' Монпелье 0:5 Марсель Франция. Лига 1, 8 тур
    27'
    28.09.2024 1' - 68' Монако 2:1 Монпелье Франция. Лига 1, 6 тур
    16'
    22.09.2024 1' - 90' Монпелье 3:2 Осер Франция. Лига 1, 5 тур
    33'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 5 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.10.2024 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:5 Марсель (Марсель)
    27'
    28.09.2024 1' -68' Монако (Монако) 2:1 Монпелье (Монпелье)
    16'
    22.09.2024 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:2 Осер (Осер)
    33'
    15.09.2024 1' -86' Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    79'
    31.08.2024 40' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Нант (Нант)
    85'
    18.08.2024 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Страсбур (Страсбур)
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