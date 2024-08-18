Рабби Нзингула - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Рабби
|Фамилия
|Нзингула
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Рабби
|Фамилия
|Нзингула
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 2005 (18 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.10.2024
|1' - 90'
|Монпелье
|0:5
|Марсель
|Франция. Лига 1, 8 тур
|27'
|28.09.2024
|1' - 68'
|Монако
|2:1
|Монпелье
|Франция. Лига 1, 6 тур
|16'
|22.09.2024
|1' - 90'
|Монпелье
|3:2
|Осер
|Франция. Лига 1, 5 тур
|33'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|5
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2024
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:5
|Марсель (Марсель)
|27'
|28.09.2024
|1' -68'
|Монако (Монако)
|2:1
|Монпелье (Монпелье)
|16'
|22.09.2024
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:2
|Осер (Осер)
|33'
|15.09.2024
|1' -86'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|79'
|31.08.2024
|40' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Нант (Нант)
|85'
|18.08.2024
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)