Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Håkon Volden - статистика

Русенборг
#5 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Русенборг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Кристиансунд
1 : 3
19.09.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Русенборг
5 : 3
12.09.2026
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Русенборг
4 : 0
05.09.2026
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
4 : 2
30.08.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Русенборг
2 : 1
14.08.2026
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Лиллестрем
0 : 2
09.08.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Бранн
3 : 2
02.08.2026
Русенборг
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Русенборг
4 : 0
27.07.2026
Фредрикстад
81' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
2 : 2
29.05.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
25.05.2026
Русенборг
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Русенборг
2 : 3
16.05.2026
Олесунн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Русенборг
1 : 1
25.04.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сандефьорд
0 : 0
18.04.2026
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Русенборг
2 : 1
12.04.2026
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Русенборг
0 : 2
22.03.2026
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
1' - 90'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
3
Кисляк одним словом охарактеризовал Дзюбу
14:28
Червиченко определил возможную проблему в «Спартаке» из-за Барко
13:55
Корнеев оценил, какую зарплату должен предложить Головину «Зенит»
13:43
Барко отреагировал на новый контракт со «Спартаком»
13:31
3
Аршавин назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч» в 2026 году
13:23
Гурцкая сказал, может ли Пруцев перейти из «Спартака» в ЦСКА
13:03
2
На жену Семака подали в суд
12:50
11
Миранчука шокировали вопросы американских игроков про водку, холод и медведей
12:10
Роналду принял решение о будущем в сборной Португали
11:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+