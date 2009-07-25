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    Андрей Скляров - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Скляров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.07.2009 1' -46' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (Томск)
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