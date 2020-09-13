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Греция. Суперлига
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Панетоликос
Michalis Pardalos
Статистика
Michalis Pardalos - статистика
Панетоликос
#1 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
3 : 0
13.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2025/2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 2
21.05.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
1 : 2
09.05.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ларисса
1 : 2
08.04.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
0 : 0
15.03.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 23 тур
Атромитос
1 : 0
28.02.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
2 : 0
21.02.2026
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 19 тур
Панетоликос
0 : 1
31.01.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Панетоликос
1 : 3
19.01.2026
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 16 тур
Панетоликос
0 : 3
10.01.2026
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
20.12.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Панетоликос
0 : 5
14.12.2025
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
0 : 1
30.11.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
1 : 1
22.11.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
3 : 0
08.11.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
АЕК
1 : 0
02.11.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
4 : 2
18.10.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Левадиакос
6 : 0
05.10.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 2
28.09.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
20.09.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
0 : 2
23.08.2025
Атромитос
Был в запасе
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