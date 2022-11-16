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    Давид Дзахов - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Давид
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Дзахов
    Команда Алания
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1989 (34 года)
    Рост 184
    Вес 80
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    26'
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