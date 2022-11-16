Давид Дзахов - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дзахов
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Давид
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Дзахов
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|26'