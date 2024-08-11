Факундо Берналь - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Берналь
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Имя
|Факундо
|Фамилия
|Берналь
|Команда
|Флуминенсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 2003 (21 год)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.10.2024
|1' - 80'
|Фламенго
|0:2
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 30 тур
|12.10.2024
|Был в запасе
|Перу
|1:0
|Уругвай
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур
|04.10.2024
|46' - 90'
|Флуминенсе
|1:0
|Крузейро
|Бразилия. Серия А, 29 тур
|29.09.2024
|1' - 89'
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|Флуминенсе
|Бразилия. Серия А, 28 тур
|26.09.2024
|1' - 90'
|Атлетико Минейро
|2:0
|Флуминенсе
|Кубок Либертадорес, 1/4 финала, ответный матч
|22.09.2024
|1' - 90'
|Флуминенсе
|0:1
|Ботафого
|Бразилия. Серия А, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2024
|1' -80'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|04.10.2024
|46' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|29.09.2024
|1' -89'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.09.2024
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|15.09.2024
|1' -64'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|33'
|25.08.2024
|75' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|18.08.2024
|1' -70'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)