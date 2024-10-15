Савва Пономарев - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Савва
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Композит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Савва
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Композит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 2005 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.10.2024
|1' - 90'
|Амкар-Пермь
|1:0
|Композит
|Россия. Кубок, 5 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Композит
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2024
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Композит (Павловский Посад)