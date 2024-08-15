Адам Сталь - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Сталь
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1994 (30 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Сталь
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1994 (30 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.10.2024
|Был в запасе
|Финляндия
|1:3
|Англия
|Лига наций, 4 тур
|10.10.2024
|1' - 90'
|Финляндия
|1:2
|Ирландия
|Лига наций, 3 тур
|06.10.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|1:1
|Кальмар
|Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
|03.10.2024
|1' - 60'
|ЛАСК
|2:2
|Юргорден
|Лига конференций, 1 тур
|29.09.2024
|1' - 90'
|Вернаму
|1:1
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
|25.09.2024
|1' - 90'
|Юргорден
|2:1
|Броммапойкарна
|Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
|22.09.2024
|46' - 90'
|ГАИС
|3:0
|Юргорден
|Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.10.2024
|1' -60'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Юргорден (Стокгольм)
|29.08.2024
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|22.08.2024
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|15.08.2024
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Ильвес (Тампере)
|52' 80'
|08.08.2024
|1' -46'
|Ильвес (Тампере)
|1:1
|Юргорден (Стокгольм)
|01.08.2024
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|1:0
|Юргорден (Стокгольм)