Торбьорн Хеггем - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Торбьорн
|Фамилия
|Хеггем
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1999 (25 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Торбьорн
|Фамилия
|Хеггем
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тронхейм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 января 1999 (25 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.10.2024
|1' - 90'
|Оксфорд
|1:1
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 10 тур
|13.10.2024
|78' - 90'
|Австрия
|5:1
|Норвегия
|Лига наций, 4 тур
|10.10.2024
|Был в запасе
|Норвегия
|3:0
|Словения
|Лига наций, 3 тур
|05.10.2024
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|0:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 9 тур
|01.10.2024
|1' - 78'
|Вест Бромвич
|0:1
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 8 тур
|28.09.2024
|1' - 90'
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 7 тур
|21.09.2024
|1' - 90'
|Вест Бромвич
|1:0
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2024
|1' -90'
|Оксфорд (Оксфорд)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.10.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.10.2024
|1' -78'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.09.2024
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.09.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Плимут Аргайл (Плимут)
|15.09.2024
|1' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|0:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|31.08.2024
|1' -82'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|36'
|24.08.2024
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.08.2024
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|10.08.2024
|1' -85'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26'