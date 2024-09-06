Сондре Лангас - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Лангас
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Сондре
|Фамилия
|Лангас
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2001 (23 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.10.2024
|Был в запасе
|Австрия
|5:1
|Норвегия
|Лига наций, 4 тур
|10.10.2024
|Был в запасе
|Норвегия
|3:0
|Словения
|Лига наций, 3 тур
|29.09.2024
|1' - 90'
|Лиллестрем
|1:4
|Викинг
|Норвегия. Элитсериен, 24 тур
|22.09.2024
|1' - 90'
|Фредрикстад
|3:2
|Викинг
|Норвегия. Элитсериен, 23 тур