Давид Зец - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зец
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Зец
|Команда
|Целе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 2000 (24 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.10.2024
|1' - 78'
|Целе
|4:3
|Мура 05
|Словения. Первая Лига, 12 тур
|43' 78'
|13.10.2024
|Был в запасе
|Казахстан
|0:1
|Словения
|Лига наций, 4 тур
|10.10.2024
|Был в запасе
|Норвегия
|3:0
|Словения
|Лига наций, 3 тур
|06.10.2024
|1' - 90'
|Марибор
|1:2
|Целе
|Словения. Первая Лига, 11 тур
|49'
|02.10.2024
|1' - 90'
|Витория Гимараеш
|3:1
|Целе
|Лига конференций, 1 тур
|28.09.2024
|1' - 90'
|Браво
|3:2
|Целе
|Словения. Первая Лига, 10 тур
|23'
|22.09.2024
|1' - 90'
|Домжале
|0:3
|Целе
|Словения. Первая Лига, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Целе
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -125'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Целе (Целе)
|105'
|08.08.2024
|1' -90'
|Целе (Целе)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|75'