Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Мигелито - статистика

Сантос
25 апреля 2004 (22)
#30 | Полузащитник
177 см
Боливия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
1' - 83'
50'
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
1' - 89'
75'
75'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Атлетико Минейро
4 : 2
17.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
81' - 90'
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
83' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
11
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
2 : 3
06.09.2026
Сантос
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сантос
1 : 1
24.08.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
0 : 3
16.08.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сантос
0 : 2
10.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
26.07.2026
Шапекоэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 69'
19'
56'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
3 : 2
24.05.2026
Сантос
1' - 87'
32'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
0 : 3
17.05.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
2 : 0
11.05.2026
Брагантино
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Баия
2 : 2
26.04.2026
Сантос
65' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сантос
2 : 3
19.04.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
1 : 2
19.03.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Мирассол
2 : 2
11.03.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 1
27.02.2026
Васко да Гама
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 1
13.02.2026
Сантос
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
1 : 1
05.02.2026
Сан-Паулу
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Шапекоэнсе
4 : 2
29.01.2026
Сантос
1' - 84'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
1
Гурцкая сказал, может ли Пруцев перейти из «Спартака» в ЦСКА
13:03
На жену Семака подали в суд
12:50
1
Миранчука шокировали вопросы американских игроков про водку, холод и медведей
12:10
Роналду принял решение о будущем в сборной Португали
11:52
ФИФА допустила одну из сборных на ЧМ-2026, несмотря на грубое нарушение регламента
11:43
Миранчук сравнил сервис в Москве и США
11:26
3
Морган раскрыл, что именно взбесило Роналду в сборной Португалии
11:13
2
«Барселона» продлила контракт с ведущим нападающим
10:37
1
ФотоКапитан России сыграет с Нигерией в повязке с хохломской росписью
10:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+