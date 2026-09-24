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Войводина
Петар Сукачев
Статистика
€ 500 тыс
Петар Сукачев - статистика
Войводина
28 августа 2005 (21), Кильхберг
#27 | Нападающий
173 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
90' - 90'
Сербия. Суперлига, 10 тур
Войводина
1 : 1
19.09.2026
ИМТ Белград
1' - 90'
2'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Партизан
2 : 3
13.09.2026
Войводина
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Войводина
2 : 1
06.09.2026
Земун
1' - 90'
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Войводина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
1' - 76'
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
Был в запасе
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