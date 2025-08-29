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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Артем Кузьменко
Статистика
Артем Кузьменко - статистика
Краснодар
27 апреля 2007 (19)
#72 | Защитник
173 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар (мол)
20
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 21 тур
Краснодар (мол)
2 : 0
29.08.2025
Зенит (мол)
1' - 30'
Россия. МФЛ, 20 тур
Сочи (мол)
1 : 2
22.08.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 19 тур
Краснодар (мол)
2 : 0
15.08.2025
Нижний Новгород (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
08.08.2025
Краснодар (мол)
85' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Краснодар (мол)
5 : 1
01.08.2025
Рубин (мол)
1' - 73'
Россия. МФЛ, 16 тур
Кр. Советов (мол)
0 : 4
25.07.2025
Краснодар (мол)
1' - 73'
41'
Россия. МФЛ, 15 тур
Краснодар (мол)
6 : 1
18.07.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
66' - 90'
Россия. МФЛ, 14 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
11.07.2025
Краснодар (мол)
1' - 65'
Россия. МФЛ, 13 тур
Факел (мол)
0 : 0
04.07.2025
Краснодар (мол)
71' - 90'
Россия. МФЛ, 12 тур
Краснодар (мол)
1 : 1
27.06.2025
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 11 тур
Ростов (мол)
2 : 6
20.06.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 10 тур
Краснодар (мол)
5 : 1
16.05.2025
Ахмат (мол)
1' - 55'
Россия. МФЛ, 9 тур
Краснодар (мол)
8 : 2
12.05.2025
Балтика (мол)
66' - 90'
Россия. МФЛ, 8 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
02.05.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 7 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
25.04.2025
Урал (мол)
75' - 90'
90'
87'
Россия. МФЛ, 6 тур
Зенит (мол)
5 : 0
18.04.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 5 тур
Краснодар (мол)
8 : 1
11.04.2025
Сочи (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 4 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 3
04.04.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
88'
Россия. МФЛ, 3 тур
Краснодар (мол)
2 : 1
28.03.2025
Локомотив (мол)
80' - 90'
Россия. МФЛ, 2 тур
Рубин (мол)
2 : 2
14.03.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Краснодар (мол)
2 : 2
07.03.2025
Кр. Советов (мол)
1' - 69'
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