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Франция. Лига 2
Команды
Монпелье
Науфель Эль-Аннах
Статистика
€ 1,50 млн
Науфель Эль-Аннах - статистика
Монпелье
7 декабря 2006 (19)
#3 | Защитник
183 см
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Реймс
1 : 1
18.09.2026
Монпелье
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
5
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Реймс
1 : 1
18.09.2026
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 2, 5 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.09.2026
Монпелье
1' - 71'
59'
Франция. Лига 2, 4 тур
Монпелье
0 : 0
28.08.2026
Булонь
1' - 90'
41'
Франция. Лига 2, 3 тур
Дюнкерк
0 : 1
21.08.2026
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 2, 2 тур
Нанси
0 : 1
14.08.2026
Монпелье
90' - 90'
Франция. Лига 2, 1 тур
Монпелье
1 : 1
08.08.2026
Дижон
1' - 64'
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