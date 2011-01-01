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    Джашар Хубиев - новости

    #59 | Нападающий
    Имя Джашар
    Отчество Аликбекович
    Фамилия Хубиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1991 (31 год)
    Рост 184
    Вес 79
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