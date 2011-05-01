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    Джашар Хубиев - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Джашар
    Отчество Аликбекович
    Фамилия Хубиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1991 (31 год)
    Рост 184
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Нч (мол) 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2011 80' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    21.06.2011 1' -84' Амкар (мол) (Пермь) 2:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.06.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.06.2011 64' -90' Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    09.06.2011 72' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    26.05.2011 72' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    19.05.2011 62' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    13.05.2011 56' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 0:3
    06.05.2011 56' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    01.05.2011 88' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 1:1 Динамо (мол) (Москва)
    23.04.2011 81' -90' Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    17.04.2011 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 3:5 Томь (мол) (Томск)
    18.03.2011 81' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
    11.03.2011 59' -90' Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:2 Кр. Советов (мол) (Самара)
    72'
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