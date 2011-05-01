|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак Нч (мол)
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2011
|80' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|21.06.2011
|1' -84'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.06.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.06.2011
|64' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|09.06.2011
|72' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|26.05.2011
|72' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.05.2011
|62' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|13.05.2011
|56' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|0:3
|06.05.2011
|56' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|01.05.2011
|88' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|1:1
|Динамо (мол) (Москва)
|23.04.2011
|81' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|17.04.2011
|Был в запасе
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|3:5
|Томь (мол) (Томск)
|18.03.2011
|81' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|11.03.2011
|59' -90'
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|72'