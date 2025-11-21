Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Нигерия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Динамо
Роман Гордеев
Статистика
Роман Гордеев - статистика
Динамо
12 марта 2008 (18)
#3 | Нападающий
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
18
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Балтика (мол)
2 : 5
21.11.2025
Динамо (мол)
63' - 90'
83'
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
0 : 2
07.11.2025
Ростов (мол)
1' - 70'
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 0
24.10.2025
Краснодар (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 26 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
17.10.2025
Динамо (мол)
46' - 90'
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
3 : 3
03.10.2025
Урал (мол)
1' - 63'
13'
Россия. МФЛ, 24 тур
Зенит (мол)
9 : 1
26.09.2025
Динамо (мол)
1' - 63'
Россия. МФЛ, 23 тур
Динамо (мол)
0 : 2
19.09.2025
Сочи (мол)
1' - 73'
Россия. МФЛ, 22 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
12.09.2025
Динамо (мол)
1' - 77'
Россия. МФЛ, 21 тур
Динамо (мол)
2 : 5
29.08.2025
Локомотив (мол)
87' - 90'
Россия. МФЛ, 20 тур
Рубин (мол)
0 : 0
22.08.2025
Динамо (мол)
64' - 90'
Россия. МФЛ, 19 тур
Динамо (мол)
1 : 0
14.08.2025
Кр. Советов (мол)
82' - 90'
Россия. МФЛ, 18 тур
ЦСКА (мол)
1 : 2
08.08.2025
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 1
01.08.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
75' - 90'
Россия. МФЛ, 16 тур
Факел (мол)
3 : 4
25.07.2025
Динамо (мол)
83' - 90'
Россия. МФЛ, 15 тур
Ростов (мол)
2 : 0
18.07.2025
Динамо (мол)
1' - 46'
Россия. МФЛ, 14 тур
Динамо (мол)
0 : 0
11.07.2025
Балтика (мол)
76' - 90'
Россия. МФЛ, 13 тур
Динамо (мол)
1 : 0
04.07.2025
Ахмат (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 12 тур
Краснодар (мол)
1 : 1
27.06.2025
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 11 тур
Динамо (мол)
1 : 0
20.06.2025
Спартак М (мол)
72' - 90'
Россия. МФЛ, 6 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
18.04.2025
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 5 тур
Динамо (мол)
4 : 0
11.04.2025
Рубин (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 1 тур
Динамо (мол)
1 : 0
07.03.2025
Факел (мол)
89' - 90'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Вагнер Лав определил лучшего российского нападающего, против которого играл
09:05
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
2
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
2
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+