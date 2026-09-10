Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Шестаков - статистика

Луки-Энергия
15 мая 2005 (21)
#11 | Полузащитник
167 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/4 финала
Луки-Энергия
2 : 1
10.09.2026
Урал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Вл
13
0
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Вл
1 : 1
15.06.2025
Динамо-2
1' - 83'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Текстильщик
0 : 0
07.06.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл
1 : 1
31.05.2025
Калуга
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо Вл
2 : 1
25.05.2025
Авангард
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Муром
1 : 2
21.05.2025
Динамо Вл
76' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Динамо Киров
3 : 1
17.05.2025
Динамо Вл
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Сибирь
2 : 1
10.05.2025
Динамо Вл
1' - 90'
37'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Динамо Вл
0 : 1
03.05.2025
Форте
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 1
26.04.2025
Динамо Вл
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Вл
2 : 0
20.04.2025
Текстильщик
1' - 90'
65'
46'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
2 : 2
16.04.2025
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Вл
0 : 0
05.04.2025
Муром
1' - 32'
17'
32'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Динамо Вл
0 : 0
29.03.2025
Динамо Киров
68' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Динамо Вл
0 : 1
22.03.2025
Сибирь
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Форте
1 : 1
15.03.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Динамо Вл
0 : 0
08.03.2025
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Динамо-2
1 : 4
01.03.2025
Динамо Вл
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
Агент рассказал об интересе дортмундской «Боруссии» к Тюкавину
08:59
Тренера Португалии обвинили в том, что он подстроил уход Роналду из сборной
08:29
Миранчук – о сборной: «Нынешнее поколение очень жалко, обидно за пацанов»
08:19
Барко едва не ушел в «Зенит», ЦСКА хочет игрока «Спартака», предложение Дзюбе от Юрана и другие новости
02:00
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
01:35
1
Определено самое слабое звено в составе «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
01:24
2
«Я обалдел»: Кержакова шокировала зарплата тренера в клубе РПЛ
01:00
2
«Ты можешь только обделаться»: Григорян выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:51
1
Сын Юрана думал о смене фамилии
00:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+