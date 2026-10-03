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АПЛ 2026/2027
Команды
Брайтон
Малик Ялкуйе
Статистика
€ 12 млн
Малик Ялкуйе - статистика
Брайтон
18 ноября 2005 (20), Джиджи
#35 | Полузащитник
169 см
Кот-д'Ивуар | Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брайтон
3 : 0
19.09.2026
Арсенал
85' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ковентри
0 : 5
13.09.2026
Брайтон
1' - 65'
51'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Австрия. Бундеслига 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 66'
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