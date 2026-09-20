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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Лоренцо Торриани
Статистика
€ 800 тыс
Лоренцо Торриани - статистика
Милан
31 января 2005 (21)
#96 | Вратарь
197 см
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Суперкубок Италии 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
Милан
Был в запасе
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