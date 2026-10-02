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Хорватия. Футбольная лига
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Вараждин
Алекса Латкович
Статистика
€ 1 млн
Алекса Латкович - статистика
Вараждин
30 октября 2000 (25)
#10 | Полузащитник
Черногория
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
68' - 90'
90'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
69' - 90'
89'
82'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Вараждин
0 : 0
19.09.2026
Осиек
1' - 46'
46'
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Команда
И
Г
П
Ж
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Вараждин
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Яблонец
2 : 0
30.07.2026
Вараждин
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Вараждин
3 : 2
23.07.2026
Яблонец
1' - 61'
5'
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