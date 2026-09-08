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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Иттифак
Meshal Ali Khayrallah
Статистика
Meshal Ali Khayrallah - статистика
Аль-Иттифак
#87 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
08.09.2026
Аль-Файсали
Был в запасе
Статистика по турнирам
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Иттифак
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттифак
0 : 0
17.05.2025
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Холуд
1 : 0
10.05.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Иттихад
3 : 2
21.04.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
17.04.2025
Аль-Рияд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Раед
1 : 1
02.03.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
26.02.2025
Аль-Таавун
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Иттифак
1 : 2
20.01.2025
Аль-Ахли
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Дамак
0 : 3
15.01.2025
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
10.01.2025
Аль-Холуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Халидж
1 : 2
07.12.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Иттифак
0 : 4
30.11.2024
Аль-Иттихад
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
0 : 0
24.11.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
08.11.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
02.11.2024
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Фейха
1 : 1
26.10.2024
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Иттифак
2 : 3
20.10.2024
Аль-Оруба
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Иттифак
0 : 1
03.10.2024
Аль-Раед
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
1 : 1
29.09.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Иттифак
0 : 3
20.09.2024
Аль-Наср
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Фат
1 : 2
14.09.2024
Аль-Иттифак
Был в запасе
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