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Тоттенхэм
Лукас Бергвалл
Статистика
€ 35 млн
Лукас Бергвалл - статистика
Тоттенхэм
2 февраля 2006 (20), Стокгольм
#7 | Полузащитник
187 см
Швеция
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
1' - 90'
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
76' - 90'
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Тоттенхэм
2 : 3
19.09.2026
Астон Вилла
85' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
12.09.2026
Эвертон
63' - 90'
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Швеция. Аллсвенскан 2024
Команда
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Тоттенхэм
2
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Тоттенхэм
5 : 1
26.08.2026
Чарльтон
1' - 90'
24'
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