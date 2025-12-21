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Греция. Суперлига
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ОФИ
Emmanouil Faitakis
Статистика
Emmanouil Faitakis - статистика
ОФИ
#70 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
АЕК
2 : 1
21.12.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
3 : 0
13.12.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Олимпиакос
3 : 0
06.12.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
0 : 1
29.11.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Ларисса
1 : 2
24.11.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 1
09.11.2025
АЕК
82' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
3 : 0
03.11.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
1 : 3
25.10.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
4 : 2
18.10.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 0
04.10.2025
Арис
90' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
28.09.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
4 : 0
21.09.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
14.09.2025
ПАОК
90' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
30.08.2025
ОФИ
Был в запасе
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