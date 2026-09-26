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Колумбия. Примера А
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Онсе Кальдас
Andrés Roa
Статистика
Andrés Roa - статистика
Онсе Кальдас
#20 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Онсе Кальдас
1 : 3
26.09.2026
Атлетико Букараманга
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Депортиво Пасто
1 : 0
20.09.2026
Онсе Кальдас
1' - 85'
Колумбия. Примера А, 7 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
17.09.2026
Депортес Толима
1' - 79'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Онсе Кальдас
1 : 2
14.09.2026
Депортиво Кали
1' - 81'
50'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Греция. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панетоликос
24
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Панетоликос
1 : 0
22.05.2025
Пансерраикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
1' - 90'
68'
Греция. Суперлига, 8 тур
Левадиакос
1 : 2
14.05.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 3
10.05.2025
Волос
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Афины Каллитея
0 : 0
05.05.2025
Панетоликос
1' - 70'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
0 : 1
28.04.2025
Афины Каллитея
71' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
1 : 1
23.04.2025
Панетоликос
77' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
0 : 0
06.04.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
1 : 2
29.03.2025
Левадиакос
1' - 65'
Греция. Суперлига, 26 тур
Панетоликос
0 : 0
09.03.2025
Левадиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.03.2025
Панетоликос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Арис
2 : 1
23.02.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Панетоликос
2 : 0
16.02.2025
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
Волос
0 : 1
08.02.2025
Панетоликос
1' - 85'
Греция. Суперлига, 21 тур
Панетоликос
0 : 1
02.02.2025
Атромитос
1' - 67'
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
1 : 0
25.01.2025
Панетоликос
1' - 81'
Греция. Суперлига, 19 тур
Панетоликос
1 : 0
19.01.2025
ОФИ
74' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
2 : 0
13.01.2025
Панетоликос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Панетоликос
0 : 2
06.01.2025
Олимпиакос
63' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Пансерраикос
0 : 0
22.12.2024
Панетоликос
70' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
1 : 2
24.11.2024
Панатинаикос
1' - 55'
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
2 : 1
09.11.2024
Арис
70' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
1 : 1
02.11.2024
Панетоликос
1' - 67'
53'
Греция. Суперлига, 8 тур
Атромитос
0 : 2
19.10.2024
Панетоликос
65' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
1 : 0
05.10.2024
АЕК
58' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
1 : 2
29.09.2024
Панетоликос
46' - 90'
72'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
64' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
3 : 0
31.08.2024
Пансерраикос
Был в запасе
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