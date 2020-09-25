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Лукаш Фабиански
Статистика
Лукаш Фабиански - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1985 (41), Костшин-над-Одрой
#22 | Вратарь
190 см | 83 кг
Польша
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И
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Вест Хэм
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ливерпуль
5 : 1
25.09.2024
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вест Хэм
1 : 0
28.08.2024
Борнмут
1' - 90'
78'
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