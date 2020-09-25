Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Emirates Cup 2011 Англия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Англия. Кубок лиги 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Англия. Кубок 2009/2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок Английской лиги 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Товарищеские матчи 2008 Англия. Премьер-лига 2007/2008