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Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Оле-Дидрик Бломберг
Статистика
€ 3,50 млн
Оле-Дидрик Бломберг - статистика
Буде-Глимт
12 июня 2000 (26), Берген
#11 | Нападающий
177 см
Норвегия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Бранн
2 : 1
20.09.2026
Буде-Глимт
1' - 72'
Лига чемпионов, Общий этап
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Был в запасе
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Был в запасе
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