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Испания. Сегунда
Команды
Бургос
Marcelo Expósito
Статистика
Marcelo Expósito - статистика
Бургос
#5 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
1' - 46'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бургос
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
1' - 46'
Испания. Сегунда, 4 тур
Овьедо
0 : 0
06.09.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
2 : 2
31.08.2026
Реал Сосьедад Б
76' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
1 : 0
23.08.2026
Бургос
68' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Бургос
3 : 2
16.08.2026
Кордоба
77' - 90'
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