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Марк Олбрайтон
Статистика
Марк Олбрайтон - статистика
Завершил карьеру
18 ноября 1989 (36)
#11 | Полузащитник
175 см | 69 кг
Англия
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Англия. Кубок лиги 2023/2024
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лестер
3
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/4 финала
Челси
4 : 2
17.03.2024
Лестер
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Борнмут
0 : 1
27.02.2024
Лестер
1' - 64'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лестер
3 : 0
27.01.2024
Бирмингем Сити
1' - 90'
47'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
2 : 3
06.01.2024
Лестер
1' - 90'
16'
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