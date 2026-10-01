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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Стефан Джодич
Статистика
€ 1,50 млн
Стефан Джодич - статистика
Альмерия
15 марта 2005 (21), Монпелье
#19 | Полузащитник
190 см
Сербия | Франция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
1' - 67'
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
8'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Сегунда 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альмерия
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 0
20.09.2026
Сельта (Б)
1' - 46'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
0 : 2
12.09.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Альмерия
3 : 2
06.09.2026
Кадис
1' - 90'
8'
Испания. Сегунда, 3 тур
Сабадель
1 : 0
29.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Тенерифе
1 : 0
23.08.2026
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Альмерия
3 : 0
17.08.2026
Эльденсе
1' - 88'
45'
45'
34'
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