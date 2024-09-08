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Юрай Куцка
Статистика
Юрай Куцка - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1987 (39), Бойнице
#33 | Полузащитник
186 см | 84 кг
Словакия
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Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словакия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 0
08.09.2024
Азербайджан
1' - 90'
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