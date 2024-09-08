Статистика по турнирам

Лига наций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Словакия. Найк Лига 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Италии 2016 Чемпионат Европы 2016 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009