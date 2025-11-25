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Alaeddine Zouhir - статистика
Аль-Вахда
#5 | Защитник
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Вахда
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Вахда
3 : 1
25.11.2025
Аль-Садд
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Насаф
1 : 2
03.11.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Вахда
3 : 1
20.10.2025
Аль-Духаиль
1' - 90'
67'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Трактор
0 : 0
29.09.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Аль-Вахда
2 : 1
15.09.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
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