Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига наций Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 12 млн

Родриго Гарро - статистика

Коринтианс
4 января 1998 (28)
#8 | Полузащитник
174 см
Аргентина
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
73' - 90'
90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
1' - 87'
49'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 84'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
26
3
6
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
73' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
59'
10'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
78' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
44'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
1' - 77'
11'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 88'
17, 57'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
1' - 77'
38'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 77'
45'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
22' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
67' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
1' - 61'
21'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 86'
47'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 64'
12'
Главные новости
«Страшнее наркомании»: Юран – о лудомании у своего игрока
19:17
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
18:35
1
ФотоРоналду кардинально сменил имидж после побега из сборной Португалии
18:29
4
Раскрыта зарплата Барко по новому контракту
17:53
21
Генич отреагировал на скандальную выходку Губерниева
17:33
4
«Спартак» – лучшая команда Европы по важному показателю
16:51
11
ВидеоФанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
16:09
6
Видео«Спартак» продлил контракт с Барко
16:06
12
ФотоНазваны 10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
15:53
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+