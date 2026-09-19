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Серия А 2026/2027
Команды
Болонья
Самуэль Мбангула
Статистика
€ 8 млн
Самуэль Мбангула - статистика
Болонья
16 января 2004 (22)
#11 | Нападающий
171 см
Бельгия | ДР Конго
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 2
06.09.2026
Сассуоло
86' - 90'
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Германия. Бундеслига 2026/2027
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Италия. Серия А 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
4 : 1
30.08.2026
Вердер
Был в запасе
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