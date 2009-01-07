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    Омар Браво - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Омар
    Фамилия Браво
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1980 (43 года)
    Рост 169
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Депортиво 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2009 70' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    81'
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