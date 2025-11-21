Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Локомотив
Даниил Копничев
Статистика
Даниил Копничев - статистика
Локомотив
16 марта 2007 (19)
#54 | Вратарь
198 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
0 : 1
21.11.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 28 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
31.10.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
6 : 0
24.10.2025
Балтика (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 24 тур
Локомотив (мол)
0 : 0
26.09.2025
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 23 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 3
19.09.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 22 тур
Локомотив (мол)
2 : 0
12.09.2025
Факел (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 21 тур
Динамо (мол)
2 : 5
29.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 19 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
15.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 18 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
08.08.2025
Краснодар (мол)
1' - 90'
Россия. МФЛ, 17 тур
Спартак М (мол)
0 : 0
01.08.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 16 тур
Локомотив (мол)
4 : 1
25.07.2025
Урал (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 15 тур
Сочи (мол)
0 : 0
18.07.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 14 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
11.07.2025
Зенит (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 13 тур
Локомотив (мол)
1 : 0
04.07.2025
Нижний Новгород (мол)
Был в запасе
Россия. МФЛ, 12 тур
Балтика (мол)
1 : 0
27.06.2025
Локомотив (мол)
Был в запасе
Главные новости
Фото
Роналду кардинально сменил имидж после побега из сборной Португалии
18:29
4
Раскрыта зарплата Барко по новому контракту
17:53
12
Генич отреагировал на скандальную выходку Губерниева
17:33
3
«Спартак» – лучшая команда Европы по важному показателю
16:51
7
Видео
Фанаты подозревают, что настоящего Винисиуса убили или похитили и вместо него играет двойник
16:09
4
Видео
«Спартак» продлил контракт с Барко
16:06
10
Фото
Названы 10 самых дорогих футболистов чемпионата Испании
15:53
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
3
Видео
Круговой – о Максименко: «Надеюсь, КДК обратит внимание на эпизод»
15:23
2
Фото
«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
15:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+