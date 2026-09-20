Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Португалия. Примейра 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025